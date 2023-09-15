В Прикамье увеличилась площадь лесов, пораженных жуком-вредителем уссурийским полиграфом

И.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Полшведкин сообщил, что площадь поражения составила 1,9 тыс. га

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Площадь лесов, пораженных жуком-вредителем уссурийским полиграфом, в Пермском крае увеличилась за год с 1,3 тыс. га до 1,9 тыс. га. Карантинные зоны установлены на территории 9,5 тыс. га, сообщил и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Полшведкин в ходе заседания правительства региона.

"В настоящее время управлением Россельхознадзора установлены карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу на территории 9,5 тыс. га. Нами был проведен мониторинг и обследование, по результатам которых площадь поврежденных карантинным вредителем насаждений составила почти 2 тыс. га (1,9 тыс. га). Было выявлено усыхание лесов вдоль автомобильных дорог Пермь - Добрянка, Полазна - Чусовой, Пермь - Жебреи, Пермь - Бершеть", - рассказал Полшведкин.

По данным Минприроды Прикамья, опыт Красноярского края показал, что единственным способом остановить жука-вредителя является вырубка свеженаселенных насаждений, однако с точки зрения действующего законодательства это невозможно, поскольку сплошные рубки не могут проходить на зараженных участках, так как они относятся к категории ослабленных. "Правительством Пермского края было инициировано внесение изменений в федеральное законодательство, сегодня мы получили поддержку от соседних субъектов, получена поддержка и на федеральном уровне. Проект приказа Министерства природных ресурсов РФ проходит процедуру согласования, в нем учтены и наши предложения", - отметил Полшведкин.

Впервые на территории Пермского края опасный инвазивный вид вредителя - уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) был обнаружен в июле 2022 года на территории Добрянского городского округа на площади 3 га и Пермского муниципального района на площади 0,8 га. В сентябре прошлого года в Минприроды Прикамья сообщали, что площадь поражения леса составляет 1,3 тыс. га. Всего лес покрывает более 15 млн га территории Прикамья. Лес является весомой доходной частью бюджета региона. В частности, поступления в бюджеты разных уровней от лесозаготовки и лесопереработки в Прикамье в 2022 году составили порядка 2,5 млрд рублей.