В Кирове к концу 2024 года построят реабилитационный центр для детей и подростков

Ежегодно проходить курсовую реабилитацию там смогут до 1,5 тыс. детей

КИРОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья построят в Кирове к концу следующего года. Открытие центра позволит втрое увеличить число детей, которые смогут проходить курсовую реабилитацию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"В Кирове появится новый реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. С инициативой строительства центра выступил депутат Государственной думы от Кировской области Рахим Азимов, он помог привлечь внебюджетные средства на строительство - почти 300 млн рублей. Это первый пример в нашей области, когда социальный объект строится полностью за счет внебюджета. После сдачи он будет передан в региональную собственность", - написал Соколов.

Он отметил, что в Кирове подобный центр работает на Цеховой, 3, но мест в этом центре не так много, есть потребность в дополнительных. "Рахим Азизбоевич предложил построить рядом новый - современный и с передовым оборудованием. Ежегодно проходить курсовую реабилитацию здесь смогут до 1,5 тыс. детей - втрое больше, чем сейчас. Команду специалистов тоже расширим", - отметил губернатор.

По данным правительства области, здание будет двухэтажным, площадь центра превысит 2,5 тыс. кв. м. Строительные работы на площадке начнутся в октябре текущего года, а сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года.

В центре планируют расположить и оборудовать залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляную комнату, сенсорную комнату, комнату социально-бытовой адаптации, мастерские, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов. Дети из отдаленных районов области смогут проживать в центре вместе со своими родителями во время лечения.