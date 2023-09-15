В Карелии открыли первый центр цифрового образования IT-куб

Центр объединит компании - лидеры IТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 5 до 18 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 сентября. /ТАСС/. Первый центр цифрового образования IT-куб, где детей научат работать с дополненной реальностью и большими данными, открыли в Петрозаводске. Он начнет работу на базе центра образования и творчества Петровский Дворец уже со следующей недели, сообщается в группе министерства образования и спорта региона в соцсети "ВКонтакте".

"Здесь ребята будут разрабатывать мобильные приложения, приложения виртуальной и дополненной реальности, обучаться 3D-моделированию, конструированию и программированию роботов, основам графического дизайна, анимации и многому другому", - процитировали в тексте министра образования и спорта региона Романа Голубева.

Центр цифрового образования объединит компании - лидеры IТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 5 до 18 лет. По данным сайта Петровского Дворца, там будут проводить обучение по шести направлениям - это основы алгоритмики и логики, кибергигиена и большие данные, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, мобильная разработка, программирование на языке Python. Также в IT-кубе можно будет заниматься проектной деятельностью, проводить чемпионаты и хакатоны.

IT-куб создан по национальному проекту "Образование". В этом году центр планирует принять около 200 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а в 2024 году - около 400. Занятия будут проходить бесплатно. Записаться на них можно через сайт "Навигатор дополнительного образования Карелии".