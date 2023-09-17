В трех районах Колымы из-за ветра объявили экстренное предупреждение

Речь идет об Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных образованиях

ТАСС, 17 сентября. Спасатели объявили на 18 сентября экстренное предупреждение на территории Ольского, Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных образований Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 18 сентября", - сказали в центре.

По информации местных синоптиков, в перечисленных районах в ночь на понедельник ожидается северо-восточный ветер скоростью 15-20 м/с. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Сейчас в указанных районах пасмурная погода, временами идут дожди. Температура воздуха там держится на отметке около плюс 8 градусов.