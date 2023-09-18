На Камчатке создадут интернет-платформу для сохранения языков коренного населения

На портале соберут всю изданную литературу по теме и этнографический материал, сообщил руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований КамГУ им. Витуса Беринга Анатолий Сорокин

ТАСС, 18 сентября. Интернет-платформа для сохранения языков коренного населения будет создана на Камчатке. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга Анатолий Сорокин на выставке "Этнолингвистика", проходящей в рамках мероприятия-спутника второго Конгресса молодых ученых.

"Мы как раз планируем разрабатывать электронное приложение по каждому из языков, а в дальнейшем - создать портал, куда будет включены корпуса (собрания текстов с общим признаком - прим. ТАСС) этих языков, хотя пока эта очень большая работа только ведется. Также там будет аккумулироваться вся литература, которая уже издана и этнографический материал. И чтобы это было общедоступно", - сказал Сорокин.

Выставка, посвященная языкам коренных народов Камчатки открылась в понедельник в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Экспозицию сотрудники и студенты вуза собирали во время экспедиции в поселке Оссора и в селе Тымлат Карагинского района. Экспедиция проводилась в рамках реализации программы развития "Приоритет-2030".

"На базе КамГУ им. Витуса Беринга функционирует Центр межкультурной коммуникации и этнолингвистических исследований. Мы понимаем, что вуз может проводить более масштабную научную работу для развития и сохранения языков коренного населения Камчатки. На данный момент мы готовим предложения по изменению государственной политики Камчатского края по сохранению языков коренного населения. Кроме того, мы заключили соглашение с Институтом языкознания РАН, в рамках которого с 2024 года начнется реализация программы профессиональной переподготовки для специалистов, занимающихся сохранением и развитием языков коренных и малочисленных народов Севера", - передает пресс-служба мероприятия слова и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольги Ребковец.

Мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых походит с 18 по 21 сентября. Темами конференции в этом году станут вулканология и сейсмология. В рамках мероприятия-спутника состоятся проектные сессии с участием экспертов со всей России, студенческий научный лагерь, а также научно-образовательные встречи школьников и студентов с учеными. Кроме того, запланирована просветительская программа для школьников, в которой будут представлены последние достижения российской и международной науки в области сейсмологии и вулканологии.