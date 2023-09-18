В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино "Россия"

В программу мероприятия войдут архивные фильмы, посвященные теме учителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Организаторы XXXIV Открытого фестиваля документального кино "Россия" и представители Российского государственного архива кинофотодокументов покажут в Екатеринбурге программу архивных фильмов, посвященных теме учителей. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника, <...> дирекция Открытого фестиваля документального кино "Россия" приняла решение посвятить часть программ взаимодействию документалистов, педагогов и обучающихся. Более чем в 15 образовательных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области с 2 по 7 октября пройдут показы фильмов и встречи режиссеров со школьниками и студентами. <...> Кроме этого, представители Российского государственного архива кинофотодокументов покажут в Доме кино программу архивных фильмов, посвященных теме учительства, состоятся мастер-классы для педагогов от специалистов по медиаобразованию и общий круглый стол на тему "Документальное кино как современный инструмент формирования личности и развития критического мышления", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что показы документальных фильмов, снятых в России и странах ближнего зарубежья за последний год, состоятся в крупнейших вузах региона и техникумах: Уральском Федеральном университете, Екатеринбургской академии современного искусства, Уральском государственном архитектурном университете, Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС, Уральском государственном аграрном университете, Уральском государственном педагогическом университете, Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра.

"Россия" пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 октября при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.