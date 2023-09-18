Котовский район Волгоградской области получил более 600 млн рублей на ремонт водовода

Средства выделены из резервного фонда губернатора региона

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Котовского района Волгоградской области, где ввели режим повышенной готовности из-за постоянных аварий в системе водоснабжения, получили из резервного фонда губернатора региона более 600 млн рублей на ремонт водовода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков.

"Сегодня, 18 сентября, подписан контракт с ООО "Инвест строй комплект", которое в качестве подрядчика будет проводить ремонтно-восстановительные работы на водоводе хутор Филино - город Котово протяженностью более 12 км. 632 млн рублей на эти цели было выделено из резервного фонда губернатора Волгоградской области. Новый участок водовода должен быть введен в эксплуатацию к 1 декабря текущего года", - написал он.

Режим повышенной готовности 25 августа введен в городе Котове Волгоградской области из-за перебоев с подачей воды, а также угрозы срыва начала отопительного сезона. Согласно данным из открытых источников, в Котове проживают порядка 22 тыс. человек.

Как следует из информации, которую периодически размещают местные СМИ и сами жители в социальных сетях, перебои с водоснабжением в городе случаются регулярно. Эти данные подтверждают и официальные ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, в связи с перебоями в водоснабжении Котова организована проверка.