На Кубани предприятие сократило время обработки документов за счет бережливых технологий

Речь идет про одно из подразделений сети "Здоровье-Кубань", где оптимизировали процесс приемки товара

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Предприятие фармацевтической отрасли, работающее на Кубани, сократило на 53% время обработки накладных документов за счет внедрения бережливых технологий по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации, подводя итоги работы экспертов регионального центра компетенций на предприятии.

Речь идет про одно из подразделений сети "Здоровье-Кубань", где оптимизировали процесс приемки товара. "Эксперты совместно с рабочей группой предприятия разработали способ проверки количества товара, который поступает из центрального склада, усовершенствовали работу с поставщиками, оптимизировали места хранения, организовали рабочие места оператора и заведующей аптеки по системе 5С, ускорили процесс обмена бонусных карт", - сказали в пресс-службе.

В результате бережливые технологии позволили снизить время приема и обработки одной накладной на 53%, сократить их очередь на оформление почти на 28% и увеличить на 112% число обработанных в час. По данным пресс-службы, подобные результаты были достигнуты за полгода.

"Внедрение бережливых технологий в аптечных организациях повышает их эффективность, способствует росту прибыли и развитию сети продаж, в конечном счете, обеспечивается более широкий доступ жителей к качественным и доступным медикаментам", - заметили в пресс-службе.

Нацпроект "Производительность труда", реализуемый в Краснодарском крае с 2018 года, направлен на формирование современной производственной культуры. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе.