Мурманский арктический университет выполнил план приема на бюджетные места на 100%

Впервые в 2023 году выделили 24 бюджетных места по направлению "Лечебное дело"

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Прием на бюджетные места в Мурманский арктический университет (МАУ) выполнен на 100%, первый раз за последние четыре года. Впервые в этом году выделили 24 бюджетных места по направлению "Лечебное дело", конкурс среди абитуриентов составил 10 человек на место, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"План приема на бюджетные места в Мурманском арктическом университете выполнен на 100%, четыре года такого результата не было. Самые востребованные среди абитуриентов стали направления: "Лечебное дело", "Нефтегазовое дело", "Информатика и вычислительная техника". Важно, что в этом году впервые было выделено 24 бюджетных места по направлению "Лечебное дело", конкурс среди абитуриентов очень достойный, составил 10 человек на место", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, в 2023 году в планах приема у Министерства образования и науки Мурманской области значилось более 7,7 тыс. мест по программам среднего профессионального образования, из них 530 были выделены по программе "Профессионалитет". В итоге получено более 10,5 тыс. заявлений.

"Из них больше 5 тыс. заявлений поступило именно на инженерные специальности. Лидером по их числу стало направление "Маркшейдерское дело" (горный инженер или техник). Конкурс на него достиг восьми человек на место. Вторым по популярности стало направление "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", третьим - "Информационные системы и программирование". На одно место претендовали по 6-7 человек. Достойный конкурс, который демонстрирует эффективность нашего образования и востребованность наших колледжей среди молодежи региона", - сказал Чибис.

В декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ утвердило приказ о слиянии двух крупнейших вузов Заполярья - Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета в единый Мурманский арктический университет, при этом все программы подготовки вузов были сохранены, преподаватели остались на своих местах. Преобразовались некоторые факультеты и кафедры. В университете обучаются около 7,5 тыс. студентов по более 100 программам. В состав входят 8 институтов, 2 факультета, 3 филиала, Мурманский рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева и колледж МАУ.