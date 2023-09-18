В Крыму в аквариуме впервые родились анаконды

Директор аквариума Виктор Жиленко сообщил, что новорожденных отсадили в отдельный вольер

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. В Крыму в Алуштинском аквариуме родились 10 анаконд. Маленьких змей переселили в отдельный аквариум, где их уже могут увидеть посетители, сообщил директор аквариума Виктор Жиленко.

"Змея вынашивала потомство девять месяцев и родила ровно на 270-й день", - сказал Жиленко, уточнив, что новорожденных отсадили в отдельный вольер, где посетителям будет удобнее за ними наблюдать.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аквариума, толщина маленьких змей с палец, именно поэтому сотрудники подобрали для них специальный вольер без узких пространств. Змеи практически все время лежат и мало двигаются, добавили в аквариуме.

Директор аквариума пояснил, что маленькие змеи около месяца после рождения ничего не едят и начинают искать пищу после того, как произойдет смена кожи. "С этого момента будет уже опасно к ним приближаться, ведь анаконды - одни из самых сильных змей. Своими мышцами они обхватывают так, что легко могут задушить даже человека. Поэтому в аквариуме соблюдают особые правила безопасности", - сообщил Жиленко.

По его словам, даже сейчас у новорожденных змей проявляется агрессия, они пытаются укусить все, что к ним приближается. "Укус не ядовитый, но кожу прокусить могут", - подытожил Жиленко.

Анаконда - одна из немногих живородящих змей и самая массивная змея современной мировой фауны. Ее длина может достигать до 5 м в длину, а масса взрослых особей варьируется от 30 до 70 кг.