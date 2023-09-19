В Калининграде фестиваль "Янтарные выходные" установил рекорд посещаемости

Мероприятие посетили до 50 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Янтарные выходные", организованный в Калининграде Минпромторгом РФ с 15 по 17 сентября, посетили до 50 тыс. человек, что стало рекордом с момента его первого проведения в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Фестиваль, посвященный янтарной отрасли, состоялся в минувшие выходные на острове Канта. По оценкам организаторов, в этом году мероприятие посетили до 50 тыс. человек. В прошлые годы эта цифра составляла в среднем 30 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы.

В прежние годы фестиваль проводился в течение двух дней. В этом году организаторы решили увеличить его продолжительность до трех дней, и это дало существенный прирост числа его гостей. Работали павильоны калининградских янтарщиков, ювелиров, художников, мастеров народных промыслов, исторических реконструкторов, ежедневно проводились концерты, работал стритфуд.

"Формат фестиваля совершенствуется, он приобретает свой характер: спокойного, размеренного выходного дня, подходящего для неспешной прогулки в парке с угощениями на свежем воздухе, и, возможно, покупками небольших сувениров и подарков. В то же время эта площадка вносит весомый вклад в популяризацию янтаря, что является одной из ключевых задач стратегии развития янтарной отрасли", - отметил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Кусков.

"Янтарные выходные" проводятся в Калининграде с 2019 года. В этом году участниками мероприятия стали более 50 производителей и художников-мастеров. Организатором фестиваля, дополнившем региональные мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", выступает Минпромторг РФ при поддержке правительства Калининградской области.