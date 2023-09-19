В Ростовской области расчистили балку Большая Черепаха

На работы Росводресурсы за два года направили 6,7 млн рублей

ТАСС, 19 сентября. Расчистка балки Большая Черепаха в роще Дубки завершилась в Таганроге Ростовской области по национальному проекту "Экология". На работы Росводресурсы за два года направили 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы не нарушить экосистему памятника природы регионального значения и не исказить ценный ландшафт, при расчистке полностью отказались от механизированной техники. Около километра русла вручную избавляли от зарослей водных растений, кустарников. Скопления ила на дне собирали лопатами. Восстановление водного объекта было необходимо для повышения экологического благополучия Таганрога: балка, в которой водятся десятки настоящих черепах, популярна у горожан", - заявил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Балка Большая Черепаха впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Памятник природы расположен внутри плотной жилой застройки, поэтому заболачивался, затягивался ряской и к началу расчистки утратил способность самоочищаться. При этом историческая роща "Дубки" является памятником степного лесоразведения России.

"В Ростовской области с начала реализации нацпроекта "Экология" Росводресурсы также профинансировали расчистку рек Кумшак, Темерник, Глубокая. В разработке - проект для реки Черной. Восстановление этих водных объектов помогает улучшить состояние главной реки юга России - Дона, оздоровление которого проходит по утвержденной правительством Российской Федерации дорожной карте", - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В целом мероприятия федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в 2023 году позволят расчистить свыше 60 км русел рек и около 3 тыс. га водохранилищ. Работы проходят в бассейнах крупнейших рек: Волги, Камы, Оби, Енисея, Амура. С начала выполнения нацпроекта "Экология" в 2019 году удалось улучшить состояние гидрографической сети на протяженности свыше 359 км и площади более 17 тыс. га.