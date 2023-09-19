В центре Уфы начался демонтаж здания бывшего завода для строительства кампуса НОЦ

Оно соседствует с корпусом Уфимского университета науки и технологий

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Демонтаж здания бывшего завода имени Кирова ведется в центре Уфы для дальнейшего строительства корпуса Евразийского научно-образовательно центра (НОЦ). Оно соседствует с корпусом Уфимского университета науки и технологий, в целях безопасности некоторые студенты переведены на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба вуза.

"В Уфе в рамках одного из этапов строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ проходит демонтаж бывшего завода имени Кирова на улице Тукаева. Здание сопряжено с Гуманитарным корпусом Уфимского университета науки и технологий. Демонтаж не остановит учебный процесс в вузе", - сказано в сообщении.

В целях безопасности принято решение о дистанционном обучении студентов институтов экономики, управления и бизнеса, природы и человека, истории и госуправления, Высших школ психологии и педагогики, философии и социологии. Завершить демонтаж планируется до 30 октября.

В дальнейшем там на территории площадью 110 тыс. кв. м появится центральное ядро кампуса, состоящее из главного здания с жилыми корпусами и аудиторно-лабораторным блоком, добавили в пресс-службе.