В Вологде открыли интерактивный музей, посвященный сливочному маслу

Он разместился в отреставрированном здании конца XIX века

ТАСС, 19 сентября. Дом вологодского масла, единственный в России посвященный сливочному маслу интерактивный музей, открыли в Вологде. Он разместился в отреставрированном здании конца XIX века, принадлежавшем купцу Александру Бурлову, рассказал ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Вологодское масло - это один из главных брендов не только Вологды, но и всей Вологодской области. <...> Продукт стал легендарным, а у легенды должно быть достойное обрамление, которым стал Дом вологодского масла", - рассказал мэр.

Выставочное пространство разделено на несколько залов, в каждом из которых представлены экспозиции, посвященные истории возникновения масла, этапам его производства. Посетители также могут узнать, как продукт делали в начале XX века, и какое оборудование используют сейчас. Каждый сможет пройти путь маслодела с помощью интерактивных технологий, адаптированных и для детей. На выставке можно услышать и голос основателя бренда вологодского масла Николая Верещагина. Портреты Верещагина и его единомышленников озвучили актеры Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

Дом №11 по улице Октябрьской был собственностью купца Александра Бурлова, члены семьи владели кожевенными заводами, а также были совладельцами трех маслодельных заводов в Тотемском уезде. "С конца 2015 по 2022 год здание находилось на реставрации силами одного из наших меценатов, сейчас она закончена и, по мнению многих гостей, дом стал украшением центра города", - отметил мэр.

Внешне здание кажется небольшим, но в нем 1 056 кв. м, на первом этаже размещена музейная экспозиция и туристский информационный центр, в котором можно будет узнать, что посмотреть в Вологодской области, составить маршрут путешествия. В цокольном этаже расположен ресторан, планируются мастер-классы и дегустации. На втором этаже, в мансарде, обустроили коворкинг с большим экраном, где можно проводить разные мероприятия.

"Прорабатываем создание новых программ и экскурсий. Обсуждаем межмуниципальные турмаршруты с посещением музея в селе Семенково, где есть интерактив с получением масла, посещением музея Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, музея Верещагиных в Череповце. Насколько я знаю, такой интерактивный музей, посвященный маслу - единственный в России", - сказал градоначальник.