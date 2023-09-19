В Ярославле представят почти 20 работ Айвазовского из Русского музея

Экспозицию дополнит спектакль Театра драмы им. Ф. Волкова - старейшего театра России

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка живописных работ Ивана Айвазовского откроется в начале декабря в Ярославском художественном музее (ЯХМ), на ней будет представлено 19 произведений из собрания Русского музея. Экспозицию дополнит спектакль Театра драмы им. Ф. Волкова - старейшего театра России, сообщила ТАСС заведующая Культурно-выставочным центром Русского музея на базе ЯХМ Марина Полывяная.

"В начале декабря стартует большой междисциплинарный проект с новым уровнем показа произведений мастера. Мы представим на выставке 19 работ Ивана Айвазовского из собрания Русского музея. Будут знаменитые произведения - "Лунная ночь", "Морской вид при луне". В проект встроено и театральное действо, которое готовит Волковский театр, спектакль будет идти и на сцене театра, и в музейных залах на выставке", - сказала Полывяная.

По ее словам, работа выставки будет сопровождаться различными образовательными и мультимедийными программами. Планируется, что проект откроет цикл мероприятий к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

"Известно, что Айвазовский однажды встретился с Пушкиным и был им очарован. Пушкин был для него кумиром. Уже спустя многие годы после встречи Айвазовский к этому образу возвращался. И одно из произведений из собрания Русского музея, рисующее Пушкина в Крыму, тоже будет представлено в экспозиции", - отметила Полывяная.

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся 29 августа 2017 года на базе Ярославского художественного музея. В первой экспозиции центра были представлены 50 произведений живописи и графики Николая Рериха. В 2019 году в центре проходила выставка Архипа Куинджи, она стала самой посещаемой за последнее время, на ней побывали более 49,5 тыс. человек.