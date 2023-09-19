В Тверской области учредили премию губернатора для поощрения лучших педагогов

Она будет присуждаться в двух номинациях - "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года"

ТВЕРЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Премия губернатора в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей учреждена в Тверской области для победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов системы среднего профобразования "Мастер года". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Год педагога и наставника в Тверской области вводится премия губернатора для победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года". Решение принято на заседании регионального правительства, которое 19 сентября провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премия будет присуждаться в двух номинациях - "Преподаватель года" и "Мастер производственного обучения года", ее размер для победителей и призеров составит 80 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

"Мы также приняли решение о том, чтобы вывести эту выплату из налогообложения и не начислять на эту сумму 13% подоходного налога. Это наш небольшой вклад в укрепление благосостояния наших педагогических работников", - сказал губернатор.

Сообщается, что в конкурсе смогут участвовать педагоги со стажем работы не менее трех лет, реализующие мероприятия в рамках федерального проекта "Профессионалитет", имеющие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию, или победителей и призеров чемпионатов профмастерства.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится для поощрения педагогов, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик. Конкурс проводится с 2021 года, его федеральным оператором является Институт развития профобразования при поддержке Минпросвещения России и Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.