В Новгородской области за год удвоили число профильных школьных классов

Благодаря этому, выпускники получают возможность выбрать профессию и освоить необходимые компетенции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Количество профильных предпрофессиональных классов, открытых в школах Новгородской области, за год увеличилось более чем в два раза, до 83. Благодаря этому, выпускники получают возможность выбрать профессию и освоить необходимые компетенции, сообщила первый заместитель министра образования Новгородской области Наталья Уральская, выступая на панельной дискуссии "Россия - мои горизонты: инновации в профориентации" на Чемпионате высоких технологий.

"Если в прошлом году в области было всего 36 таких классов (профильных предпрофессиональных - прим. ТАСС), то в этом - 83. <...> Мы, открывая эти классы, отработали механизмы прогнозирования, финансовой поддержки, потому что школы, которые открывают те или иные профильные классы, получают региональную поддержку на оснащение предметных кабинетов. В этом году 44 млн рублей у нас региональным правительством выделено на открытие, на оснащение кабинетов биологии, информатики, химии и физики", - сказала Уральская.

Она добавила, что в регионе также созданы "уникальные классы", которые открыты в сотрудничестве с Роскосмосом.

"Нужно вести школу, помогать ей, нужно создавать сообщество и нужно, когда мы открыли профильный класс, наполнять это сообщество содержанием, чтобы ребята погружались, чтобы к ним постоянно приходили партнеры. И не только предприятия, но и колледжи, и институт, которые бы показывали, куда потом ребенок мог дальше пойти учиться. Только в этом случае получаем на выходе качественно образованного выпускника школы 9-го или 11-го класса, хорошо мотивированного для последующей образовательной траектории", - пояснила Уральская.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.