В Мурманске открыли первое пространство для родителей по проекту "Сопки.Семья"

Пилотный проект позволит получать консультации от специалистов и экспертов в неформальной обстановке

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Первое пространство "Сопки.Семья" для поддержки родителей и тех, кто только хочет ими стать, открыли в Мурманске. Пилотный проект позволит получать консультации от специалистов и экспертов в неформальной обстановке, сообщается на сайте регионального правительства.

"Уникальный проект, который мы в этом году запустили в рамках плана "На севере - жить" за областные средства, отвечает на запрос семей, молодых мам, которым нужны квалифицированные консультации разных специалистов в неформальной и комфортной обстановке, и чтобы на это время ребенка тоже можно было занять игрой. Также здесь можно пообщаться. Это новое пространство для коммуникации, направленное именно на семьи и наших детей", - цитируют в пресс-релизе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Первое пространство "Сопки.Семья" открыли на базе областной детско-юношеской библиотеки. В этом году еще два таких центра откроют в Североморске и Полярном. В "Сопках" можно будет отдохнуть, обсудить с другими семьями вопросы, касающиеся воспитания или ухода за ребенком, получить консультацию специалиста или поучаствовать в семейном мероприятии: от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов.

В первый месяц работы в новом пространстве проведут цикл тематических лекций, посвященных вопросам семейного права и соцзащиты, здоровья мамы и малыша, а также другим темам. Постоянный график мероприятий планируют сформировать уже исходя из потребностей самих родителей. Кроме того, на базе новых пространств планируют проводить мониторинг проблем, с которыми сталкиваются семьи в Мурманской области. В дальнейшем этот опыт будут использовать для проработки, адаптации и усовершенствования социальной политики региона под современные вызовы.

Программа (план) "На севере - жить" - проект, в рамках которого северяне могут сами выбирать приоритетные направления развития области. Она рассчитана до 2030 года и направлена, в первую очередь, на повышение качества жизни в Заполярье. Интегральным показателем качества жизни избрана численность населения. Основная задача - переломить тенденцию на отъезд людей из Мурманской области.