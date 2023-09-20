На Ставрополье заявили, что лагерь в Невинномысске сможет принять вдвое больше детей

Для них построят три новых корпуса

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Лагерь отдыха "Гренада" в моногороде Невинномысске на Ставрополье благодаря господдержке сможет принять вдвое больше детей, для них построят три новых корпуса, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Участие края в федеральном проекте создания некапитальных объектов позволило возвести новый корпус в лагере "Гренада" вблизи города Невинномысска в том числе за счет госпрограммы края "Развитие образования". Это увеличило возможности для отдыха с 90 до 149 детей в смену. Край продолжит участие в проекте, и до конца года в лагере будут возведены еще три корпуса на 52 места каждый", - говорится в сообщении.

"Гренада" является единственным загородным детским лагерем в моногороде Невинномысске. В 2023 году при господдержке в лагере построили новый корпус, столовую, спортивные площадки и так далее. В планах властей сделать его круглогодичным, как и другие загородные лагеря региона. "По поручению Губернатора Владимира Владимирова в крае разрабатывается программа ремонта детских загородных лагерей с их поэтапным переводом в круглогодичный режим работы", - пояснили в управлении.

По данным краевого Минобразования, летом 2023 года на Ставрополье работали 646 лагерей, из них 20 загородных лагерей. Бюджет летней оздоровительной кампании составил почти 600 млн рублей. В крае организовали бесплатный отдых для детей участников специальной военной операции, в лагерях отдохнули более 2 тыс. детей военнослужащих. Также регион принял на отдых 256 детей из приграничных территорий Белгородской области и 828 детей из Антрацитовского района Луганской Народной Республики.