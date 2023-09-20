Горнолыжный курорт на Кубани внедрит бережливые технологии в процесс уборки номеров

Это подразумевает соглашение, подписанное с региональным центром компетенций

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт в Краснодарском крае будет внедрять технологии бережливого производства в процесс уборки гостиничных номеров. Это подразумевает соглашение, подписанное с региональным центром компетенций.

Речь идет о курорте "Роза Хутор", где будет внедряться технология, разработанная Центром и отвечающая мировым санитарным и профильным нормам. "Предприятия санаторно-курортной отрасли края активно включились в реализации подходов бережливого производства, "Роза Хутор" стала пятой организацией, которая будет повышать эффективность при адресной поддержке регионального центра компетенций", - пояснили в пресс-службе краевой администрации. Как ожидается, особое внимание будет уделено проектам, актуальным в пиковые сезонные нагрузки.

В частности, стандарт уборки номера с применением бережливых технологий содержит шаблоны, помогающие сотрудникам оптимизировать процесс без потери качества. "Сегодня его уже тиражируют на 12 краевых предприятиях отрасли гостеприимства", - заметили в пресс-службе.

Директор регионального центра компетенций Екатерина Афонина, в свою очередь, напомнила, что эксперты возглавляемой ею организации имеют универсальный портфель решений по внедрению бережливых технологий в санаторно-курортной отрасли, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве. "Мы уверены, что в процессе совместной работы будет достигнут высокий социально-экономический эффект и вся социальная сфера края станет бережливой, а значит получит новые возможности для развития", - сказала она.

Нацпроект "Производительность труда", реализуемый в Краснодарском крае с 2018 года, направлен на формирование современной производственной культуры. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе краевой администрации.