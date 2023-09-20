20 сентября, 13:56

В Башкирии появятся три комплекса сортировки ТКО мощностью свыше 600 тыс. тонн

Проект реализуется при участии ППК "Российский экологический оператор"

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Три комплекса размещения и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) появятся в Башкирии до конца 2025 года по концессионному соглашению. Проект реализуется при участии ППК "Российский экологический оператор", ведется подбор площадок, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Общая мощность сортировки на объектах составит 605 тыс. тонн ТКО в год. Планируется, что все три объекта будут построены до конца 2025 года. Они расположатся в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах", - сказано в сообщении.

В Краснокамском районе ведется проектирование и выполняются изыскательские работы. Далее предстоит провести государственную экологическую экспертизу и определить предельную стоимость объекта для решения финансирования проекта. На той же стадии работы в Дюртюлинском районе. В Уфимской агломерации прорабатывают варианты подходящих земельных участков. 

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