Более 30 учителей привлекли к 1 сентября в Заполярье по проекту "Курс на Север"

В области нацелены на подготовку собственных кадров

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпроект "Курс на Север", запущенный в мае этого года в Мурманской области для привлечения квалифицированных специалистов, привлек в регион 32 педагога, сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам круглого стола в преддверии заседания президиума Госсовета РФ, посвященного развитию рынка труда.

"Мы запустили программу "Курс на Север" для привлечения на север людей. Прежде всего это касается учителей и врачей, а также других специальностей, чтобы к нам приезжали новые кадры. Ситуация на рынке труда у нас стабильна, у нас огромное количество вакансий и очень небольшое количество безработных. "Курс на север" - это специальный штаб, который занимается привлечением персонала. За два месяца работы он привлек 32 педагога", - рассказал глава региона.

По его словам, в области нацелены на подготовку собственных кадров, поэтому перезагружают систему профессионального и высшего образования. Объединенный Мурманский арктический университет нацелен на подготовку кадров для Арктики. "Мы занимаемся профориентацией уже со школы вместе с нашими ключевыми промышленными партнерами - [компаниями "Фосагро", "Новатэк", "Норникель"], это отраслевые классы", - сообщил губернатор.

В беседе с журналистами Чибис отметил, что в Мурманской области насчитывается 2,5 тыс. безработных, но при этом 22 тыс. вакансий. С учетом масштабных промышленных проектов, которые сейчас реализуются при поддержке руководства страны, потребность в квалифицированных кадрах растет.

"Мы сделали спецпрограмму для медиков и учителей, специальные бонусы - это финансирование, либо предоставление жилья, либо компенсация. Зарплаты у нас выше, чем в средней полосе. Когда мы создаем жилищные условия, плюс "подъемные" от предприятий, либо сразу предоставляем квартиру, то люди идут работать. Мы уже пять лет [как] ввели [меру] для молодых [специалистов], что тот, кто идет в бюджетную сферу - учителя, врачи, сотрудники органов управления, - "полярки" (полярные надбавки к зарплате - прим. ТАСС) сразу получают, с первого дня работы, это мотивирует людей. Весь этот комплекс мер впервые дал результат, когда у нас есть рост числа трудоспособного населения", - отметил Чибис.

Как уточнили ТАСС в правительстве области, "Курс на Север" - это служба кадрового сопровождения для тех, кто переезжает в Мурманскую область. Создана на базе регионального Центра занятости населения. Организованы информационные рекрутинговые кампании для студентов и выпускников других регионов с востребованными специальностями. Служба занимается персональным сопровождением специалистов в период их переезда в регион, трудоустройства и адаптации на новом месте. Первый опыт проекта был связан с поиском учителей для комплектации штатов общеобразовательных школ, в первую очередь в отделенных поселках и военных гарнизонах. К 1 сентября удалось закрыть 32 вакансии учителей-предметников.