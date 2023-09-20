В Сысерти планируют построить комплекс по переработке ТКО

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских отметил, что комплекс позволит создать новые предприятия по переработке ТКО, а значит, и рабочие места

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кластер "Екатеринбург-Юг" по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, образующихся в Екатеринбургской агломерации, планируют построить в городе Сысерти (расположен в 43 км от Екатеринбурга). Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Наиболее подходящим сегодня является земельный участок в Сысертском городском округе. Его площадь и расположение позволяют разместить комплекс природоохранных сооружений и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны", - говорится в сообщении. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, изыскания подходящего земельного участка проводятся с начала экологической реформы. Изначально был сформирован перечень из 26 участков, из которых позже были выделены 6.

Проект комплекса "Екатеринбург-Юг" предусматривает, что площадь, необходимая для размещения его инфраструктуры, включающая в себя природоохранные сооружения, составит порядка 154 га. Непосредственно мусоросортировочный комплекс и действующая карта полигона займут 54 га.

На территории экокластера будут обрабатываться и захораниваться только безопасные отходы, опасные запрещены. Кроме того, доставляться коммунальные отходы будут не мусоровозами, а специальными герметичными мультилифтами. "На сегодняшний день с инвестором заключено концессионное соглашение, которое в том числе исключает обработку и захоронение опасных отходов 1-3 классов", - отметили в департаменте.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских отметил, что комплекс позволит создать новые предприятия по переработке ТКО, а значит, и рабочие места. Согласно проекту, отчисления в бюджет муниципалитета ежегодно составят 1,5 млрд рублей, он позволит создать до 1,2 тыс. рабочих мест.

Ранее в администрации города сообщали, что ежегодно в Екатеринбурге образуется более 1 млн тонн отходов, из которых около половины - твердые коммунальные. Единственным действующим мусорным полигоном является "Северный". На создание объекта "Екатеринбург-Юг" планировалось привлечь более 6 млрд рублей внебюджетных средств, место строительства не уточнялось.