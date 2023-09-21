В Великом Новгороде завершился Чемпионат высоких технологий

Участники соревновались по восьми компетенциям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Финал первого в России Чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде. Церемония закрытия прошла на главной площади города Победы-Софийской, передает корреспондент ТАСС.

"Первый чемпионат высоких технологий состоялся, прошел - и это здорово. Я вас поздравляю, друзья. Я поздравляю всех победителей, вы большие молодцы, вами гордится наша страна - вы не будущее, вы - настоящая наша Родина. Я поздравляю всех участников чемпионата, потому что вы тоже победители на нашем чемпионате. Нет ни одного проигравшего, потому что все те, кто приехал сюда, пробился через сетку отбора, оказался в Великом Новгороде в эти дни, это уже чемпионы, чемпионы и лидеры нашей страны. Спасибо всем тем, кто учил наших чемпионов, готовил наших конкурсантов, нашим педагогам, нашим учителям. Ну а наш чемпионат состоится и в следующем году, у нас будет еще больше участников, еще больше компетенций", - сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев во время церемонии закрытия чемпионата.

По 8 компетенциям соревновались участники из 32 регионов России и 5 стран: Белоруссия, Гана, Азербайджан, Индия и Сирия. В деловой и выставочной программе приняли участие порядка 1 500 человек.

"Мы очень гордимся, что этот чемпионат прошел именно в Великом Новгороде. <...> Вы все здесь молодцы, потому что именно вы будете строить новую экономику нашей страны, потому что именно вы будете строить новую высокотехнологичную современную сильную Россию", - сказал первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.

"Золото" основной программы в компетенции "Биохимические технологии и моделирование процессов" получила конкурсантка из Москвы, "серебро" - Тамбовская область, "бронза" у Нижегородской области. В компетенции "Нейросети и большие данные" победителями стали Новгородская область, Москва и Московская область. В компетенции "Технологии развития города и территорий" победителями и призерами стали участники из Калужской области, Красноярского края и Москвы, "Летающая робототехника" - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, в номинации "Геопространственная цифровая инженерия" победителями и призерами стали Москва, Татарстан, Башкортостан, "Организация и управление ЭОГ-проектами" - Москва, Приморский край и Новгородская область, "Биопротезирование" - Москва, Новгородская область, Татарстан, в компетенции "Изготовление индивидуальных имплантов" первое, второе и третье места достались участникам из Ставропольского края, Республики Саха (Якутия) и Москвы.

В рамках церемонии закрытия прошли театрализованное представление, концерт и церемония награждения победителей.

О чемпионате

Первый в стране Чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Соревнования проходили по восьми компетенциям: "Нейросети и большие данные", "Технологии развития города и территорий", "Летающая робототехника", "Геопространственная цифровая инженерия", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Биопротезирование", "Изготовление индивидуальных имплантов".