В Хабаровском крае установили выплаты для сотрудников паллиативной помощи

Деньги выделили из краевого бюджета

ТАСС, 22 сентября. Региональные выплаты для сотрудников паллиативной помощи и медиков, работающих вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС) установили в Хабаровском крае. Об этом в пятницу сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"Впервые за счет краевого бюджета мы установили ежемесячные специальные соцвыплаты для отдельных категорий медицинских работников. Речь идет о специалистах, которые вне программы ОМС оказывают скорую медпомощь и первичную медико-санитарную помощь, а также о работниках отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Мною подписано соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

Таким образом, медики региона будут равны в правах на получение поддержки. С 1 января этого года правительство России назначило такие выплаты медработникам, которые трудятся по программе ОМС. Размер надбавок составит от 4,5 до 14,5 тыс. рублей.