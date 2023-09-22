22 сентября, 00:01

В Хабаровском крае установили выплаты для сотрудников паллиативной помощи

Деньги выделили из краевого бюджета

ТАСС, 22 сентября. Региональные выплаты для сотрудников паллиативной помощи и медиков, работающих вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС) установили в Хабаровском крае. Об этом в пятницу сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"Впервые за счет краевого бюджета мы установили ежемесячные специальные соцвыплаты для отдельных категорий медицинских работников. Речь идет о специалистах, которые вне программы ОМС оказывают скорую медпомощь и первичную медико-санитарную помощь, а также о работниках отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Мною подписано соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

Таким образом, медики региона будут равны в правах на получение поддержки. С 1 января этого года правительство России назначило такие выплаты медработникам, которые трудятся по программе ОМС. Размер надбавок составит от 4,5 до 14,5 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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