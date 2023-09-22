В Арктике 18 компаний подписали стандарт ответственности перед коренными народами

Документ разработан при участии Общественного совета Арктической зоны, федерального агентства по делам национальностей, арктических регионов, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ содействует внедрению стандарта ответственности перед коренными малочисленными народами Севера (КМНС): документ уже подписали 18 компаний - резиденты Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"При подготовке стандарта учитывался опыт компаний, которые ведут свою деятельность в арктических регионах. Документ включает перечень принципов, которые рекомендованы к исполнению инвесторами в отношении представителей коренных малочисленных народов Севера. 18 резидентов АЗРФ уже заключили такие соглашения, которые направлены на то, чтобы повысить качество жизни коренных народов и помочь им сохранить исконную среду обитания, их самобытность и особый культурный уклад в современном, постоянно меняющемся мире", - рассказали в корпорации.

Документ разработан при участии Общественного совета Арктической зоны, федерального агентства по делам национальностей, арктических регионов, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Минвостокразвития России в 2020 году утвердило стандарты ответственности резидентов Арктической зоны РФ. Выполнение стандарта подкрепляется заключением соглашения, согласно которому резидент, работая в местах, где живут и трудятся коренные народы, обязан учитывать их права.

Сохранить среду обитания

Стандарт, подчеркнули в министерстве, направлен на содействие устойчивому развитию малочисленных народов, повышение качества их жизни и сохранение исконной среды обитания. Он предусматривает участие представителей коренных народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы при освоении природных ресурсов, сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации, минимизацию отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента АЗРФ.

Как отметил доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Никоноров, стандарт является первым в России документом, регламентирующим взаимодействие компаний и коренных малочисленных народов.

"Такая практика ранее встречалась только на международном уровне. Стандарт закрепляет перечень принципов взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Важно, чтобы интересы коренных малочисленных народов соблюдались при освоении территорий, развитии производства и при ведении хозяйственной деятельности", - отметил эксперт.

По мнению ученого, хотя стандарт и носит рекомендательный характер, он воспринимается компаниями как необходимое условие для деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов.

"Это очень хорошее конкурентное преимущество. Позитивное влияние данный стандарт оказывает на потенциальных потребителей, поставщиков, партнеров и на инвесторов", - добавил Никоноров.

Опыт резидента

Одной из компаний, внедривших стандарт резидента АЗРФ, является "Янолово". Инвестор осваивает месторождения россыпного олова в Усть-Янском районе на севере Якутии. Район является местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, здесь развито оленеводство.

Компания запустила производство в 2021 году, добыв 417 тонн олова. В течение 10 лет планируется нарастить производственную мощность до 2 тыс. тонн в год, а затем выйти на мощность добычи 3 тыс. тонн в год. Благодаря поддержке КРДВ, компания получает значительные налоговые преференции, в том числе льготы по налогу на прибыль, субсидирование страховых взносов.

"Мы провели оценку воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории района. Объем средств на возмещение ущерба, связанного с реализацией проекта, составляет 10 млн рублей, получателем является родовая община КМНС", - рассказал заместитель директора ООО "Янолово" Александр Ларионов.

Компания также заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Усть-Янского района. "Наша позиция - постоянный диалог и помощь местному населению. Мы, к примеру, выделяем транспорт оленеводам, присоединились к проекту "Чистая Арктика". Для местного населения создаем рабочие места, учредили стипендии для студентов, которые обучаются в университетах по горным и геологическим специальностям", - добавил собеседник агентства.

"Мы совместно с КРДВ будем продолжать начатую работу, взаимодействовать с резидентами Арктической зоны, приглашать их на мероприятия с участием КМНС, информировать о положительных примерах реализации другими инвесторами стандартов ответственности. В конечном счете это должно помочь нам создать необходимые условия для защиты социальной, экономической и культурной среды обитания коренных народов русского Севера, сохранить их традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслов", - резюмировал директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.

О господдержке в Арктике

По данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется около 660 проектов с объёмом заявленных инвестиций свыше 822 млрд рублей, создаётся 25,4 тыс. рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона около 110 млрд рублей и создали рабочие места для 7,8 тыс. местных жителей.