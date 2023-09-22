В Тюмени восстановили водоснабжение после повреждения трубы

Работы завершили на пять часов раньше намеченного срока

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение, которое было нарушено из-за повреждения водопроводной трубы в центре Тюмени, восстановлено. Об этом сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

"Работы в районе Цветного бульвара завершены. Водоснабжение возобновлено в 18:00. На пять часов раньше намеченного срока", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть многоквартирных домов, детский сад, учреждения общепита и административные здания в центре Тюмени остались без воды после повреждения водопроводной трубы.