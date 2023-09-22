22 сентября, 15:30

В Тюмени восстановили водоснабжение после повреждения трубы

Работы завершили на пять часов раньше намеченного срока

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение, которое было нарушено из-за повреждения водопроводной трубы в центре Тюмени, восстановлено. Об этом сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

"Работы в районе Цветного бульвара завершены. Водоснабжение возобновлено в 18:00. На пять часов раньше намеченного срока", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть многоквартирных домов, детский сад, учреждения общепита и административные здания в центре Тюмени остались без воды после повреждения водопроводной трубы. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация