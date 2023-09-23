В Ростовской области обнаружили погребения возрастом около 4 тыс. лет

Их обнаружили на кургане, расположенном в районе водораздельной террасы между реками Дон и Кагальник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета, опорного вуза Ростовской области, вместе со студентами обнаружили захоронения возрастом около 4 тыс. лет. Погребения найдены на кургане, расположенном в районе водораздельной террасы между реками Дон и Кагальник, сообщил ТАСС заведующий кафедрой археологии и истории культуры ДГТУ Сергей Лукьяшко.

"Во время нашего выезда в поле провалилась земля, и местный житель, владелец этого участка земли, позвал меня к себе, и стало ясно, что здесь, на совершенно ровном сегодня поле, некогда был курган. <...> На этом месте оказались последовательные подзахоронения нескольких погребенных, то есть это одна и та же катакомбная культура. <...> На сегодняшний день там было четыре погребения, а количество человек - пять, потому что одно из них оказалось парным. Возраст захоронений - от конца третьего тысячелетия до начала второго тысячелетия, то есть им 4 тыс. лет", - сказал Лукьяшко.

По его словам, интерес представляет устройство погребальных конструкций - катакомб. В погребениях были обнаружены небольшие бронзовые предметы и керамика.

"Наша задача заключается в том, чтобы исследовать и переложить на бумагу этот хранившийся в земле архив, оцифровать и сделать вечное хранение тому, что мы нашли. Это вообще место уникальное для всей евразийской степи - водораздел между реками Дон и Кагальник. Хребет водораздела возвышается на 39-40 м над уровнем воды. Древние люди облюбовали этот водораздел для совершения здесь погребений с эпохи энеолита до позднего средневековья", - отметил Лукьяшко.

По информации пресс-службы вуза, кости скелета будут отправлены в лабораторию, исследования позволят определить болезни, причину смерти и возраст умерших.