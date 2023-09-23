В Тарусе откроют музей изобретателя коммутатора Павла Голубицкого

Депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр считает, что создание музея позволит прославить имя изобретателя

КАЛУГА, 23 сентября. /ТАСС/. Музей в честь Павла Голубицкого - создателя первого коммутатора, многополюсного телефона, первой в России телефонной линии, соединившей Тарусу и деревню Почуево, планируется организовать в Тарусе Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр.

"Вместе с Татьяной Юрловой (председатель совета в ассоциации "Общество друзей Тарусы" - прим. ТАСС) в Тарусе обсудили как будем дальше реализовывать проект создания музея Павла Голубицкого. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы музей изобретателя российского телефона обязательно появился в Тарусе", - написал Скляр.

Он считает, что создание музея позволит прославить имя изобретателя. "К большому сожалению, имя русского ученого-изобретателя, жившего и трудившегося в Тарусском уезде Калужской губернии мало кому известно", - добавил депутат.

Об ученом

Выдающийся русский изобретатель в области телефонии Павел Михайлович Голубицкий родился в 1845 году в деревне Почуево Тарусского уезда Калужской губернии. Именно он создал первый коммутатор, многополюсный телефон (дальность 353 км против 10 км для аппаратов Белла), усовершенствовал телефонный аппарат и проложил первую в России телефонную линию, которая соединила Тарусу и деревню Почуево. После демонстрации изобретения в Европе в 1883 году была организована пробная связь на линии Париж - Нанси. Комиссия французского морского министерства признала телефоны Голубицкого непревзойденными. В том же году была разработана специальная телефонная аппаратура для нужд железных дорог. На Николаевской железной дороге было установлено 10 аппаратов, был телефонизирован участок Москва - Подольск. По проекту Голубицкого в 1884 году было изготовлено оборудование для Екатеринослава, состоявшее из коммутатора на 7 номеров. Годом позже аналогичная аппаратура была установлена в Калуге. Голубицкий умер 27 января 1911 года в Тарусе.