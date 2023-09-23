На Кубани ожидают загрузку до 100% в отелях горнолыжных курортов

Кроме того, есть новые проекты, такие как "Долина Васта", который обсуждается на федеральном уровне, проект курирует АО "Туризм. РФ"

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Загрузка отелей на горнолыжных курортах Краснодарского края в зимний сезон ожидается на уровне 90 - 100 процентов, сообщила ТАСС заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова в кулуарах форума "Вся Россия-2023".

"В этом году в зимний курортный сезон предполагаем рост активности туристов, в том числе в зимний период, потому что за границу людей едет все меньше. Горнолыжный сезон, я думаю, будет активным, в прошлом году он был чрезвычайно высок, все отели не только на территории горного кластера, но даже на территории центра Сочи, были забронированы на 90 - 95%, а некоторые отели, особенно премиум-класса, 4-5 звезд, были забронированы на 100%. В этом году, как только будет открыто бронирование, я думаю, тоже будет высокий этап, то есть 90-100% отелей будут забронированы, и большое количество туристов посетят наши горнолыжные курорты", - сказала Петухова.

По ее словам, за последние шесть лет на горнолыжных курортах Кубани на 16 км стало больше оборудованных горнолыжных трасс. Кроме того, есть новые проекты, такие как "Долина Васта", который обсуждается на федеральном уровне, проект курирует АО "Туризм. РФ". Это еще один горнолыжный курорт, который будет создан на территории Красной Поляны.

Петухова также сообщила, что турпоток на курорты региона по итогам 2023 года вырастет на 5%.

"Планируем, что по итогу [текущего] года курорты Краснодарского края посетят более 14 млн туристов. Как за летний сезон, так и в целом по году количество туристов, которые посещают наш регион, увеличится на 5%", - сказала Петухова.

По ее словам, с начала года Кубань посетили 13,4 млн туристов, за высокий летний курортный сезон - с мая и по 1 сентября - на курортах Краснодарского края побывали 9,7 млн отдыхающих. Наибольшее количество туристов посетили Сочи - 7,5 млн человек с начала года, это сегодня единственный транспортный хаб и всегда пользуется большой популярностью у туристов, добавила Петухова.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В регионе в этом году работают 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест, в том числе 285 гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Кубанские власти фиксируют, что спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превышает предложение.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.