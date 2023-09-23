В Приморье охотнадзор и нацпарк получили новую технику ко Дню Тигра

Передача состоялась на территории административного комплекса охотнадзора в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Центр "Амурский тигр" в честь наступающего Дня тигра передал инспекторам охотнадзора Приморского края новый гостевой дом и 12 единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Также новые машины получили Лазовский заповедник и эксперты центра проведения вскрытий и экспертиз в Приморском крае.

"Гостевой корпус предназначен для инспекторов и охотоведов, прибывающих в Уссурийск из разных районов края по рабочим делам, [также в нем смогут останавливаться] приглашенные лекторы и участники образовательных семинаров из других регионов страны. Кроме гостевого корпуса, КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края" накануне Дня тигра получила в подарок шесть внедорожников, пять вездеходов и грузовик с крановой установкой", - сообщили в пресс-службе.

24 сентября во Владивостоке вновь отметят День тигра. Этот экологический праздник отмечают в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Передача состоялась на территории административного комплекса охотнадзора в Уссурийске. Участие в нем приняли министр юстиции Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. По его словам, в планах у организации возвести жилой дом со служебными квартирами для инспекторов службы охотнадзора.

Также новый внедорожник и трактор передали в Лазовский заповедник. Трактор будет использоваться при проведении хозяйственных работ на территории кордонов и создание противопожарных минерализованных полос. Еще одну машину передали экспертам центра проведения вскрытий и экспертиз в Приморском крае. Прежде помощь в транспортировке объектов исследования им оказывали инспекторы службы охотнадзора и сотрудники других ведомств, передающих образцы на экспертизы.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Свою деятельность центр ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра, самого крупного в мире. Он занесен в международную Красную книгу.