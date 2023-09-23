Электропоезд из Белгорода до мемориала "Курская битва" запустят в октябре

Время поездки займет чуть больше двух часов в одну сторону

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Электропоезд из Белгорода до мемориала "Курская битва" и обратно запустят с 8 октября в рамках развития военно-патриотического туризма. Время поездки займет чуть более двух часов, сообщил ТАСС начальник Белгородского региона АО "ППК" "Черноземье" Михаил Шаповалов.

"С 8 октября по воскресеньям планируется к назначению туристический поезд сообщением Белгород - Поныри, где туристы смогут проследовать на станцию Поныри, посетить мемориальный комплекс "Курская Битва", музеи и прилегающие к ним территории. Расписание подобрано таким образом, чтобы у пассажиров, которые прибыли на станцию Поныри, было достаточно времени для посещения всех музеев, в том числе даже посетить кафе. В то же время в обратном направлении для пассажиров Курской области предусмотрена графиком остановка на музейном комплексе. И, соответственно, туристы Курской области смогут посетить музей Прохоровского поля с прямым доступом к военно-историческому заповеднику Прохоровское поле", - сказал Шаповалов.

По его словам, время поездки займет чуть больше двух часов в одну сторону. Торжественный запуск туристического поезда состоится 29 сентября. Проект реализуется в рамках развития военно-патриотического турзма, его инициатрами являются правительства Белгородской и Курской областей, а также компания "Юго-Восточная железная дорога".

23 августа в Поныровском районе Курской области был открыт мемориальный комплекс "Курская битва", на церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Скульптуру советского воина, который не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники, построили к 80-й годовщине победы в Курской битве.

5 февраля, в 80-ю годовщину освобождения Старого Оскола, компания ЮВЖД запустила туристический поезд "Дорогой мужества", который по субботам и воскресеньям на паровозной тяге курсирует по маршруту Старый Оскол - Сараевка. В пути следования ретропоезда организована анимационная программа, также можно воспользоваться услугами полевой почты и отправить письмо или открытку участникам СВО.

В новость внесена правка (в 17:50 мск) - передается с исправлением даты в лиде, верно - 8 октября.