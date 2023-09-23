В Архангельске на ярмарке соткали праздничную дорожку длиной 5 м

Над изделием работали 10 мастериц из разных районов региона

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Праздничную дорожку-полотно длиной 5,23 м впервые соткали на Маргаритинской ярмарке, которая проходит в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

Над ковром на главной сцене ярмарки, сменяя друг друга, в течение трех дней работали 10 мастериц из разных районов Архангельской области. Для этого из старинного города Каргополя с юга области привезли ткацкий станок. Ткали его на открытом воздухе, поэтому результат работы зависел, в том числе и от погоды, в пятницу в первой половине дня шел дождь, и был сильный ветер.

"Дорожка получилась 5 м 23 см, даже больше, чем планировали", - рассказала ТАСС начальник информационно-методического отдела Дома народного творчества Архангельской области Наталья Самохина.

Первой над дорожкой работала народный мастер Анна Беднарчик. Она пояснила, что каждая из участниц выбирала свой вариант сочетания цветов и узор. "Я взяла за образец вот такой фрагмент в белом, синем и красном цветах, можно сказать, что ассоциируется с цветами нашего флага, - показала она ТАСС. - Я работала около полутора часов, получилось примерно 70 см дорожки".

Торговые ряды

На площади перед театром драмы в центре города развернулись торговые ряды поморских мастеров. В этом году выставка "Мастеровой дворик" объединила более 100 мастеров из 23 районов области. Многие из участников работают на ярмарке в традиционных северных костюмах своих территорий: сарафанах, рубахах, расшитых головных уборах.

На прилавках представлены изделия из берест и дерева, вырезные расписные архангельские пряники-козули, куклы, вышивка, варежки с лешуконскими геометрическими узорами, расписные изделия, особенно много мезенской росписи с красными конями, керамическая посуда, кружева, сувениры и украшения.

Как поделились с ТАСС несколько мастеров, особым спросом пользуются дракончики - керамические, берестяные, вязаные, войлочные и куклы - как символ следующего года. Из разных районов области привезли северные ягоды - в этом году хороший урожай брусники, лесные грибы, мед, рыбу, молочную и мясную продукцию, чаи и квас. Свою продукцию представляют несколько сотен участников, организовано 665 торговых мест. "У нас свое производство, мы делаем тушенку из мяса оленя, лося, кабана и медведя. Смотрите, вся продукция в стекле, чтобы сразу было видно, что внутри", - показал ТАСС представитель компании из Красноборского района. Кроме местных производителей, это представители 49 регионов России, а также Белоруссии и Индии.

На ярмарке проходят мастер-классы, в воскресенье гостей ярмарки будут учить холмогорской резьбе по кости, орнаментальному вязанию, жемчужной вышивке, плетению в разных техниках, созданию обережной куклы и лоскутному шитью. Завершится ярмарка 25 сентября.

Об истории Маргаритинской ярмарки

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.