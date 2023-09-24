Во Владивостоке приступили к созданию самого большого в городе изображения леопарда

Средства для этой работы были собраны с помощью краудфандинга

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Художник Юрий Шишков приступил к созданию самого большого во Владивостоке изображения дальневосточного леопарда, он начал работу во время массового празднования Дня тигра в центре города. Как рассказал ТАСС сам художник, завершить панно он планирует до конца сентября.

24 сентября во Владивостоке отмечают День тигра, его празднуют в регионе в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

"Завершить работу планирую до конца сентября. Для такого большого панно пришлось даже купить стремянку. В качестве основы использую финскую антисептик-краску по дереву, это нужно, чтобы результат прожил долго в местном климате. Сам я люблю животных, есть опыт их изображения, потому и взялся за этот проект", - рассказал Шишков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе национального парка "Земля леопарда", который поддержал инициативу художника, панно площадью около 21 кв. м будет размещено на верхней площадке набережной Спортивной гавани на. Средства для этой работы были собраны с помощью краудфандинга.

"Изображение будет наноситься не на сам скейтпарк, а на большой холст. При необходимости его можно будет снять и перевесить на другой объект, чтобы не повторился печальный сценарий с "леопардовым" граффити в районе фуникулера - оно было уничтожено при разрушении здания в 2021 году", - отметил представитель пресс-службы.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная дикая кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 особей этого хищника, зверь находился на грани исчезновения. Благодаря открытию в 2012 году национального парка "Земля леопарда" популяцию удалось значительно увеличить.