В Чувашии в 2024 году появятся два первых "Кванториума" на базе школ

Общая сумма субсидий из федерального бюджета на эти цели превысит 41,9 млн рублей

ТАСС, 24 сентября. Власти Чувашии в 2024 году откроют два первых "Кванториума" на базе школ. Об этом сообщил ТАСС министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Чувашия подала в Министерство просвещения России заявку на создание двух детских технопарков "Кванториум" по проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", которая была одобрена. В результате уже в 2024 году в республике появятся первые "Кванториумы" на базе школ", - сказал собеседник агентства.

Новые учреждения будут созданы в двух лицеях в городе Чебоксары. "Речь идет о лицеях №4 и №44", - пояснил Захаров.

По его словам, общая сумма субсидий из федерального бюджета на эти цели превысит 41,9 млн рублей.

Министр добавил, что Чувашия реализует нацпроект "Образование" на своей территории, начиная с 2019 года. Проект включает в себя шесть региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и "Развитие системы поддержки молодежи" ("Молодежь России")".