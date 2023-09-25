В Якутске открылись первые в регионе школы креативных индустрий

Обучение запланировано в формате дополнительного образования

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Первые в Якутии школы креативных индустрий для обучения талантливых детей и подростков открылись в столице региона на базе двух учреждений, сообщили в пресс-центре республиканского Минкультуры.

"Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов 25 сентября открыл две школы креативных индустрий в Якутске. Школы открыты в рамках федерального проекта "Придумано в России", - говорится в сообщении.

Одна из школ открыла двери при Якутском колледже культуры и искусств, вторая - при Якутском художественном училище. Обучение запланировано в формате дополнительного образования. Креативным профессиям там всего смогут обучаться около 160 человек. Обе школы будут действовать как структурные подразделения образовательных учреждений. После двухгодичного обучения дети получат специальное свидетельство. В училище набор уже завершен, в колледж - продолжится до 1 октября.

В каждой школе открылось по три студии, в которых ребята смогут попробовать свои силы в создании цифровой музыки, в фото- и видеопроизводстве, звукорежиссуре, анимации и мультипликации, а также дизайне. Всего на оборудование двух школ Министерством культуры РФ было выделено около 90 млн рублей.

Открытие состоялось в преддверии Дня государственности Якутии, который празднуется ежегодно 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.