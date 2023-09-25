В Архангельске объявили конкурс народных ансамблей СЗФО на Николу зимнего

Мероприятие будет проходить с 10 по 12 декабря

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Конкурс на участие в XVIII Межрегиональном фольклорном фестивале имени Антонины Колотиловой в Архангельске объявлен среди любительских народных и фольклорных коллективов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северного русского народного хора, в этом году фестиваль посвящен Николе зимнему.

Никола зимний (День святителя Николая) - день памяти святого Николая Чудотворца, который отмечается 6 (19) декабря. Святой Николай был особо почитаем в северных регионах России.

"В этом году Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой посвящен Николе зимнему. К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные народные и фольклорные коллективы, которые должны представить программы на эту тему", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль будет проходить в Архангельске с 10 по 12 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября. На отборочном этапе конкурса 10-11 декабря коллективы покажут свои программы в двух номинациях: фольклорно-этнографические хоры и ансамбли, исполняющие фольклор своей местности в подлинной вокально-хоровой манере, и народные хоры и ансамбли, исполняющие адаптированный северный фольклор.

12 декабря в Архангельском театре драмы состоится гала-концерт, на котором участники выступят со своими лучшими номерами. "Это будет большой праздник в духе народных гуляний на Николу зимнего, которые были популярны на Русском Севере в прошлые века. В 2019 году Северный хор начал возрождать эту традицию в сценической форме", - приводит пресс-служба слова директора Северного русского народного хора Натальи Асадчик.

Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Антонины Колотиловой - один из старейших фольклорных фестивалей в России. Он проводится с 1975 года. Цель конкурса - сохранение песенно-обрядовой культуры региона СЗФО через популяризацию и поддержку творческой деятельности любительских фольклорных и народных хоров и ансамблей.