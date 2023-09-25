В Чувашии конкурс специалистов по связям с общественностью станет всероссийским

Его также переименовали в "Мастер коммуникаций" из-за наличия англицизма "PR" в прежнем названии

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Республиканский конкурс специалистов по связям с общественностью "PRофи-21" в Чувашии станет открытым для всех регионов России, соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев. Конкурс переименовали в "Мастер коммуникаций" из-за наличия англицизма "PR" в прежнем названии.

"В целях выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью, распространения передовых практик в указанной области постановляю проводить ежегодно открытый конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью "Мастер коммуникаций", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале органов власти республики.

Ранее конкурс проводился на региональном уровне и назывался "PRофи-21". "Переименование конкурса происходит в целях исключения из оборота англицизма - аббревиатуры "PR". <…> Важно, что именно со сферы связей с общественностью, отвечающей за продвижение идей и смыслов, начинается процесс отказа от несвойственных русской речи иностранных заимствований", - цитируют в сообщении Николаева.

По его словам, с переименованием конкурса обеспечивается защита и поддержка русского языка согласно изменениям в федеральном законе "О государственном языке Российской Федерации". В конкурсе смогут принять участие специалисты в области связей с общественностью, работающие в органах власти, на предприятиях и организациях в регионах России. Условия и сроки организации конкурса будут определены после утверждения положения.

Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью "PRофи-21" проводился в Чувашии в 2021 и 2022 годах. В 2022 году экспертную комиссию возглавил пресс-секретарь председателя правительства России - директор департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ Борис Беляков.