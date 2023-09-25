В Вологодской области пройдет культурно-просветительская акция "Цветаевский костер"

В ней примут участие писатели из Вологды, Череповца, Елабуги, Москвы, Санкт-Петербурга и Северодвинска

ТАСС, 25 сентября. Культурно-просветительская акция "XI Цветаевский костер на Вологодской земле" пройдет 30 сентября в городах Кадникове и Соколе Вологодской области в память о поэтессе Марине Цветаевой и ее сестре - писательнице Анастасии Цветаевой, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

"Цветаевский костер" в Вологодской области соберет писателей, поэтов и журналистов из Вологды, Череповца, Елабуги, Москвы, Санкт-Петербурга и Северодвинска. По словам доцента кафедры литературы Вологодского госуниверситета Елены Титовой, главное мероприятие пройдет в Печаткине рядом с домом №8 по улице Фрунзе, где с 1947 по 1949 год проживала Анастасия Цветаева. В этом доме она впервые говорила с дочерью Марины Ариадной Эфрон о гибели сестры, о необходимости сохранить ее архив. Там она читала произведения Марины, написанные за границей. В этом году отмечаются памятные даты: 155 лет со дня рождения Марии Александровны Цветаевой (Мейн), матери Марины и Анастасии, и 30 лет с момента ухода Анастасии из жизни.

"Традиция проведения "Цветаевских костров" ведет свое начало с 1986 года, когда в небольшом городке Таруса Калужской области поклонники творчества Марины Цветаевой впервые собрались на берегу реки Оки, чтобы почитать ее стихи. Сейчас "костры" в честь знаменитой русской поэтессы Серебряного века зажигаются не только по России, но и во всем мире. С 2015 года в акции участвует и наша Вологодчина. Главным цветаевским местом считается микрорайон Печаткино в городе Соколе, где в середине 1940-х годов жила сестра Марины - писательница и мемуаристка Анастасия Ивановна Цветаева", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его данным, квартира в Соколе признана объектом культурного наследия регионального значения. В доме планируется создать Цветаевский музей - филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника, который станет базой для расширения и уточнения историко-культурных сведений, имеющих отношение к сестрам Цветаевым. Будет собирать экспонаты, материалы и документы, создающие представление о трагических и героических страницах истории XX века. В 2018 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник получил разрешение Минкультуры на включение объекта в свой состав и начал подготовку к открытию филиала. Проведена техническая экспертиза, планируются ремонтные работы. Внучка Анастасии Цветаевой Ольга Трухачева и другие дарители передали для будущей экспозиции личные вещи, фотографии и документы, связанные с семьей. Они пока хранятся в фондах музея-заповедника.

Дом 1928 года постройки. Анастасия жила в нем - в квартире своего сына Андрея Трухачева и его супруги Нины - в период между арестами. Архитектор, инженер Трухачев после отбытия первого срока был назначен в 1943 году в Печаткино и возглавил стройплощадку по возведению цехов целлюлозного завода имени Я. М. Свердлова, впоследствии - Сухонского ЦБК.