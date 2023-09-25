В Якутии ко Дню государственности открылась выставка вышитых карт региона

Экспозиция разместилась в Доме дружбы народов

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка вышитых карт и гербов Республики Саха (Якутия) открылась в понедельник в столице Якутии ко Дню государственности республики. Выставка "Славься, моя Якутия!" разместилась в Доме дружбы народов.

Всего на выставке представлено семь вышитых карт, сделанных из различных материалов - мулине, конский волос, бисер, кожа. В центре выставки расположилась карта республики, вышитая творческим объединением "Содружество" (Якутск). Карта размером 210 на 210 см стала победителем республиканского конкурса "Вышитая карта Якутии", который прошел летом этого года.

На карте, которую создатели разделили на пять экономических зон, учтены географические границы районов, русла рек. Каждый район представлен собственными характеристиками - представителями флоры и фауны, народами, которые проживают на территориях, достопримечательностями. Все изображения выполнены полностью ручным способом. На карте - множество различных образов, которые сделаны из мулине. К примеру, в зоне центральной экономической зоны можно увидеть изображение нацпарка "Ленские столбы", включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом - орел, который является тотемом Хангаласского района, и наскальный рисунок.

"Мы, разделив территорию Якутии на пять экономических зон, постарались рассказать о коренных народах республики и показать их уклад жизни, самобытную культуру, промыслы и многое другое", - рассказала ТАСС народный мастер Якутии, художественный руководитель проекта Людмила Жиркова. Помимо нее, в творческую группу "Содружество" вошли народный мастер Якутии Ульяна Миронова, художник проекта Нюргуяна Игнатьева и заслуженный архитектор Якутии Сергей Миронов.

Выставка будет работать до 8 октября. Мероприятие посвящено Дню государственности Якутии, который празднуется ежегодно 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.