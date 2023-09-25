В Пскове открыли выставку медалей, орденов и жетонов Российской империи

Ее цель - рассказать о достоверных фактах из военного и гражданского прошлого страны через артефакты

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку, посвященную орденам, медалям и жетонам Российской империи. Ее цель - через артефакты рассказать о достоверных фактах из военного и гражданского прошлого страны, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сегодня мы впервые открыли уникальную выставку "Носили с гордостью они отличья знаки", посвященную фалеристике. Коллекция Псковского музея-заповедника насчитывает более 8,5 тыс. единиц хранения: это ордена, медали, знаки, жетоны, значки Российской империи начиная от XVIII века, а также знаки некоторых иностранных государств. Они являются настоящими произведениями искусства. И сегодня эти артефакты впервые представили широкой общественности. В их числе - одна из самых почетных наград Российской империи - медаль "За оборону Шипкинского перевала", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, особое место в коллекции занимают знаки, непосредственно связанные с псковской землей. "Среди них награды выдающегося советского математика Владимира Брадиса - автора известных каждому школьнику математических таблиц. Уникальными являются юбилейные знак и жетон Псковского вольного пожарного общества - первого в Российской империи и знаки первого в России народного певческого праздника. Есть также знаки императорской Академии художеств, которыми награжден Николай Роот, директор художественно-промышленной школы имени Н.Ф. Фан дер Флита", - уточнила Мельникова.

Она добавила, что дату завершения работы выставки пока не определили - она будет открыта как минимум до следующего года. Для этой выставки научные сотрудники музея отобрали из фондов около 300 наиболее интересных знаков - военных и гражданских полковых, гражданских и юбилейных знаков конца XVIII века.

"Русские наградные знаки - символы нашей истории. Обращение к фалеристике позволяет нам увидеть прошлое в новом ракурсе. За каждым из них стоят эпоха, картины исторических событий, судьбы людей. Среди с честью носивших знаки отличия - те, кто, служил истинным интересам Родины, умножал славу, мощь своего Отечества, защищал его независимость. Особый интерес вызывает коллекция жетонов кружечных сборов. Они давались в знак совершения благородного поступка - денежного пожертвования на благотворительность", - рассказала собеседница агентства.