Пешеходный маршрут по центру Рязани планируют запустить к 2026 году

Все точки маршрута предполагается связать единой концепцией и оборудовать как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пешеходный маршрут, который пройдет через центральную часть Рязани, намерены запустить к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"В Рязани будет сформирован 13 км пешеходный маршрут. Он свяжет всю центральную часть города, все самые интересные локации Рязани. <…> Город уже меняется, и года через два-три этот пешеходный маршрут уже обретет все свои контуры", - сказал он в ходе Часа субъекта в Совете Федерации.

Все точки маршрута предполагается связать единой концепцией и оборудовать как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее пообещал помочь с финансированием благоустройства общественно-культурных пространств Рязани.

Пешеходный маршрут начнется с Торгового городка и пройдет через лесопарк, набережную, Рязанский Кремль, Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, культурный квартал "Хлебозавод" (на его базе формируется многофункциональный молодежный кластер), Центральный парк культуры и отдыха. В планах благоустройство набережной, всех зеленых зон, создание детских и спортивных площадок, велодорожек, удобных пешеходных дорожек, реконструкция главных храмов Рязанского кремля, мемориального комплекса, входящего в состав рекреационной зоны Центрального парка культуры и отдыха, очистка пруда.