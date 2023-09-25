Глава Севастополя поручил улучшить работу системы оповещения из-за ракетных атак

Михаил Развожаев уточнил, что жителям повторно расскажут о расположении временных укрытий, а команду на запуск сигнала об опасности он будет давать лично после получения соответствующей информации от Минобороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя усилят работу системы оповещения о воздушных атаках после начала ракетных ударов по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

"Когда у нас состоялась первая атака на Севастопольский морской завод, и затем на штаб [Черноморского] флота, мы понимаем, что перешли в некую новую ситуацию, которая требует уже системного реагирования. Ранее все-таки наши военные сталкивались с атаками беспилотных аппаратов, научились с ними эффективно справляться, в последнее время город это вообще никаким образом не касалось, не беспокоило. Сейчас ситуация изменилась, и, конечно, к такого рода угрозе мы должны быть готовы. Мы это год назад начали совместно делать, но тем не менее понятно, что когда ситуация становится практической, есть много вещей - человеческий фактор, разные обстоятельства, - которые пока не дали слаженной и спокойной, эффективной работы", - сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что в ближайшее время жителям повторно расскажут о расположении временных укрытий, а команду на запуск сигнала об опасности Развожаев будет давать лично после получения соответствующей информации от Минобороны РФ.

В ночь на 13 сентября в результате ракетной атаки на южной площадке Севморзавода начался пожар. В результате пострадали 24 человека. По информации Минобороны РФ, ВСУ тогда ударили по судоремонтному заводу десятью крылатыми ракетами, семь из них были перехвачены средствами ПВО.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет.