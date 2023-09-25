Более 10 тыс. человек посетили фестиваль "Киновече" в Тверской области

Фильмом открытия фестиваля стало немое кино "Пиковая дама" 1910 года

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" завершился в понедельник в Твери, за пять дней показы посетили более 10 тыс. зрителей. Об этом сообщила журналистам программный директор кинофестиваля Ирина Сошникова.

"За эти пять дней у нас прошло больше 50 показов - 32 кинопоказа в Твери, 26 кинопоказов по области. Семь площадок в Твери работали - проходили встречи, мастер-классы, кинопоказы, девять районных кинотеатров и домов культуры. В совокупности мероприятия фестиваля посетили более 10 тыс. зрителей", - сказала Сошникова.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" впервые состоялся в Тверской области. C 21 по 25 сентября показы и мероприятия фестиваля проходили в Твери, а также в Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Завидово, Ржеве и Тургиново.

Фильмом открытия фестиваля стало немое кино "Пиковая дама" 1910 года, показ картины сопровождал народный артист РФ, пианист Юрий Розум. На закрытии кинофестиваля впервые для широкого зрителя представили новый фильм режиссера и президента "Киновече" Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир".

Фестиваль проходил при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС являлся генеральным информационным партнером кинофестиваля.