В Кирове открыли первый в России центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий

В нем предусмотрена подготовка по оказанию медицинской, психологической и гуманитарной помощи

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. "Молодая гвардия" открыла в Кирове первый в России Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий, где предусмотрена подготовка по оказанию медицинской, психологической и гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"25 сентября в Кирове открыли "Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий". Это первый такой волонтерский центр в России, открытый общественной организацией "Молодая гвардия". Здесь волонтеры будут проходить специальную подготовку по оказанию медицинской, психологической и гуманитарной помощи. Из волонтеров, прошедших обучение и успешно сдавших тестирование, будет сформирована группа для оказания помощи жителям новых регионов", - говорится в сообщении.

Также в новом центре планируют организовать подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь, ее будут проходить военнослужащие.

Как отметили в пресс-службе, молодогвардейцы Кировской области активно помогают новым регионам, фронту, а также подшефному Веселовскому району Запорожья. С ноября 2022 года по сентябрь 2023 года от кировского регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" отправились шесть отрядов (50 человек) с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику и Херсонскую область. Организация активно работает с благотворительным фондом "Zа Вятку", участвует в формировании гуманитарных конвоев, в плетении маскировочных сетей, проведении мастер-классов по изготовлению окопных (блиндажных) свечек в школах и средних специальных учебных заведениях Кировской области. Молодогвардейцы по всей области оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.