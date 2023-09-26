На Камчатке приняли региональный закон о поддержке северных оленеводов

В частности, работникам отрасли предоставят льготы по санаторно-курортному лечению с оплатой проезда на воздушном транспорте

ТАСС, 26 сентября. Законодательное собрание Камчатского края на очередной сессии приняло закон о северном оленеводстве, сообщает пресс-служба краевого парламента. Документ предусматривает несколько мер поддержки для оленеводческой отрасли.

"Для работников отрасли предусмотрен пакет мер поддержки - это льготы по санаторно-курортному лечению в Камчатском крае с оплатой проезда на воздушном транспорте, по зубопротезированию, компенсация за приобретение лекарств, другие виды помощи. Ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума на ребенка предусмотрена детям оленеводов, которые на каникулах находятся с родителями в тундре. Подростки от 14 до 18 лет, временно трудоустроенные в оленеводческие хозяйства, будут дополнительно получать ежемесячную материальную поддержку в размере половины прожиточного минимума для трудоспособного населения", - сообщает пресс-служба.

Такая же поддержка, согласно принятому закону, положена и специалистам, впервые устроившимся на работу в оленеводческие хозяйства. А по прошествии трех лет оленеводы, оленеводы-механизаторы, ветеринары и зоотехники смогут получить выплату в размере 500 тыс. рублей.

"Особое внимание будет уделено подготовке кадров для оленеводства. Важно и то, что в законе предусмотрено научное сопровождение отрасли, в частности, для эффективного использования пастбищ, племенной работы, профилактики и лечения болезней оленей. Это те проблемы, на которых при подготовке закона заострили внимание сами оленеводы", - цитирует пресс-служба председателя комитета по природопользованию законодательного собрания Оксану Герасимову.

По информации Министерства сельского хозяйства Камчатки, в пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, на предприятиях оленеводческой отрасли трудится около 280 человек: оленеводы, чумработницы, вездеходчики. Большинство из них представители коренных малочисленных народов Севера.

Общее поголовье северных оленей составляет более 44 тыс. голов.