Ущерб от лесных пожаров в Якутии предварительно оценили почти в 350 млн рублей

После завершения расследований сумма может увеличиться, заявил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС России Александр Федоров

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Прямой ущерб от лесных пожаров в 2023 году, по предварительным подсчетам, составляет свыше 347 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Предварительно прямой ущерб от лесных пожаров составил свыше 347 млн рублей, еще ведутся подсчеты, после завершения расследований эта цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН (государственного пожарного надзора - прим. ТАСС) по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка, проведены осмотры мест возникновения лесных пожаров, зарегистрированных в зоне авиационного и наземного мониторинга", - приводятся в сообщении слова начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС России Александра Федорова.

Федоров уточнил, что в 768 случаях причиной природных пожаров стала грозовая активность, из-за неосторожного обращения с огнем произошло 68 пожаров, также зарегистрированы случаи повторного возгорания ликвидированных пожаров, переходы с другого пожара и самовозгорание - 37 случаев и ненадлежащее содержание ЛЭП - 3. Во время проверок установлены 35 виновных. Сейчас в производстве находятся три материала, остальные виновные привлечены к административной ответственности.

В Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 879 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1,4 млн га. В прошлом году было зарегистрировано 564 ландшафтных пожара площадью свыше 578,8 тыс. га. "Этот сезон был сложным, в июле и августе стояли высокие классы пожарной опасности лесов, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах. Самое главное - совместными усилиями РСЧС нам удалось не допустить перехода огня на населенные пункты региона", - добавил Федоров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят в Якутии 6 сентября, 15 сентября официально завершился пожароопасный сезон.