26 сентября, 01:14
Лесные пожары в России

Ущерб от лесных пожаров в Якутии предварительно оценили почти в 350 млн рублей

После завершения расследований сумма может увеличиться, заявил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС России Александр Федоров

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Прямой ущерб от лесных пожаров в 2023 году, по предварительным подсчетам, составляет свыше 347 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

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"Предварительно прямой ущерб от лесных пожаров составил свыше 347 млн рублей, еще ведутся подсчеты, после завершения расследований эта цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН (государственного пожарного надзора - прим. ТАСС) по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка, проведены осмотры мест возникновения лесных пожаров, зарегистрированных в зоне авиационного и наземного мониторинга", - приводятся в сообщении слова начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС России Александра Федорова.

Федоров уточнил, что в 768 случаях причиной природных пожаров стала грозовая активность, из-за неосторожного обращения с огнем произошло 68 пожаров, также зарегистрированы случаи повторного возгорания ликвидированных пожаров, переходы с другого пожара и самовозгорание - 37 случаев и ненадлежащее содержание ЛЭП - 3. Во время проверок установлены 35 виновных. Сейчас в производстве находятся три материала, остальные виновные привлечены к административной ответственности.

В Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 879 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1,4 млн га. В прошлом году было зарегистрировано 564 ландшафтных пожара площадью свыше 578,8 тыс. га. "Этот сезон был сложным, в июле и августе стояли высокие классы пожарной опасности лесов, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах. Самое главное - совместными усилиями РСЧС нам удалось не допустить перехода огня на населенные пункты региона", - добавил Федоров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят в Якутии 6 сентября, 15 сентября официально завершился пожароопасный сезон.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
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