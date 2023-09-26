В Приамурье обнаружили партию мяса с вирусом АЧС

Груз привезли из Курской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Партию мяса, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС), обнаружили в амурском городе Свободный. Груз массой 20 тонн был привезен из Курской области для продажи, сообщается в Telegram-канале регионального управления ветеринарии.

"В Свободном выявили свинину, зараженную АЧС. Партия мяса на продажу объемом 20 тонн прибыла в город из Курской области 24 сентября. Благодаря своевременному выявлению инфицированной продукции мясо в продажу не поступило. Возможного распространения опасного заболевания удалось избежать", - говорится в сообщении.

По словам начальника ведомства Сергея Самохвалова, в Курской области зафиксированы вспышки АЧС, поэтому прибывшее отсюда мясо попало под подозрение. Специалисты взяли 14 проб продукции и отправили на анализ, в результате в 3 обнаружен геном вируса АЧС. Мясо будет изъято и уничтожено с соблюдением всех мер предосторожности. Холодильные камеры, в которых находилась зараженная свинина, на карантине. Их ждет тщательная дезинфекция с последующим контролем.

В настоящее время из Курской области в Приамурье идет еще одна партия свинины, которая должна поступить в Благовещенск. После прибытия груза специалисты также проверят его на АЧС.

АЧС - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует, добавили в департаменте. АЧС не опасен для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.