Артисты Театра имени В. В. Маяковского высадят ели в Смоленской области

В акции, в частности, примут участие заслуженные артисты Анна Ардова, Сергей Удовик, Дарья Повереннова и Сергей Рубеко

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Артисты Театра имени В. В. Маяковского совместно с Всероссийским общественным движением ЭКА приедут в Смоленскую область для высадки ели. Акцию приурочили к премьере спектакля "Лес", которая состоится 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В Театре Маяковского активно идут репетиции главной премьеры 101-го сезона - спектакля "Лес" А. Н. Островского в постановке художественного руководителя Егора Перегудова. В свободный от репетиций день, 26 сентября, артисты Театра имени В. В. Маяковского совместно с Всероссийским общественным движением ЭКА отправятся в Смоленскую область, чтобы высадить 3,2 тыс. елей на участке леса в 1 га, пострадавшем от ветровала несколько лет назад", - говорится в сообщении.

В том числе в акции примут участие заслуженные артисты Анна Ардова, Сергей Удовик, Дарья Повереннова, Сергей Рубеко, сам худрук и сотрудники "Маяковки".

Премьера спектакля "Лес" ожидается 28 октября, она приурочена к 200-летию со дня рождения Александра Островского. В постановке задействованы несколько поколений артистов театра - как молодые, недавно принятые в труппу актеры, так и именитые мастера сцены. В частности, в спектакле играют Анна Ардова, Дарья Повереннова, Вячеслав Ковалев, Сергей Удовик, Виталий Ленский, Илья Никулин, Ярослав Леонов. За сценическое оформление отвечает народный художник России, главный художник театра Владимир Арефьев.