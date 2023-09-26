В России начали проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область

По словам министра экономического развития Запорожской области Юрия Гуськова, она свяжет "Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов"

БЕРДЯНСК, 26 сентября. /ТАСС/. В России начали проектирование новой железнодорожной ветки, которая соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и Донецкую Народную Республику по побережью Азовского моря. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов в рамках Азовского экологического форума.

"На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов", - сказал Гуськов, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что предпроектные работы завершены.

В июне заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил ТАСС, что по этому железнодорожному пути проводятся предпроектные изыскания. По его словам, проект реализует предприятие "Железные дороги Новороссии", строительство могут завершить в течение нескольких лет.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.